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Китайский байкер рассказал, что его заворожили пейзажи Байкала 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Участник российско-китайского мотопробега "Дорога Дружбы" Сунь Дуньюань рассказал РИА Новости, что очарован пейзажами и красотой Байкала и рад, что открыл для себя Сибирь.
"Мне очень понравились пейзажи Байкала. Я рад, что побывал здесь, увидел красоту этого озера. Также особенность России — небольшие деревни. Я никак себе этого не представлял, вообще не знал Россию. Только после того как попал сюда, увидел красоту и традиционную культуру. Мне очень понравилось", — рассказал он.
Сунь Дуньюань добавил, что от Новосибирска у него тоже хорошие впечатления, как о "российском городе в его традиционном виде".
"Мне также очень понравилось групповое, командное взаимодействие между участниками внутри колонны", — добавил участник мотопробега.
Старт символическому мотопробегу протяженностью в 9 тысяч километров 27 апреля дал посол России в Китае Андрей Денисов. Мотопробег, посвященный 70-й годовщине установления дипломатических отношений двух стран, стартовал в дни визита в Китай российского президента Владимира Путина. Планируется, что мотоциклисты прибудут в Москву в начале июня во время визита в город председателя КНР Си Цзиньпина, а затем приедут в Санкт-Петербург, где китайский лидер, как ожидается, примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.
Участники мотопробега в Новосибирске в четверг посетили музейный комплекс "Россия — моя история", музей техники советской эпохи "Ретро54" и мемориальный комплекс Монумент славы. В пятницу колонна отправилась в сторону Омска.
Вице-президент мотоклуба "Риск" Юрий Феоктистов ранее сообщал РИА Новости, что цель мотопробега — объединить мотоклубы и показать, что 70-летие установления дипломатических отношений двух стран важно не только для дипломатов, но и для обычных людей из Китая и России.
Этот мотопробег стал уже третьим российско-китайским мотопробегом, первый состоялся в 2015 году и был приурочен к 70-летию победы во Второй мировой войне, а второй — в 2016 году.
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Общество , Андрей Денисов , Цзиньпин Си , Владимир Путин , РИА Новости , Новосибирск
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