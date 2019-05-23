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Самые богатые наследники России 

Рамблер 1 час назад
Составлен рейтинг самых богатых российских наследников. По версии журнала Forbes в списке богатейших детей лидирует 29-летний Юсуф Алекперов — сын президента нефтяной компании Вагита Алекперова, чье состояние оценивается в 22 миллиарда долларов. На втором месте расположились дети бизнесмена Леонида Михельсона — 27-летняя Виктория и ее младший брат, каждому из них может достаться в наследство имущество стоимостью более 12 миллиардов долларов. Примерно по 7,5 миллиардов долларов получат в наследство дети предпринимателя Владимира Лисина — 38-летний Дмитрий, 35-летний Юрий и 21-летняя Анастасия. Все состояние бизнесмена оценивается в 23 миллиарда. На пятой строчке рейтинга находится 32-летний Джахангир Махмудов — сын главного акционера Уральской горно-металлургической компании Искандера Махмудова, он является наследником 7-миллиардного состояния своего отца.
Общество , Видео , Другое , Искандер Махмудов , Леонид Михельсон , Владимир Лисин , УГМК-Холдинг
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