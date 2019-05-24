Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появились вопросы: «Слугу народа» с Зеленским заблокировали на YouTube 

Рамблер 48 минут назад
Фото: Public domain
Сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли был заблокирован на YouTube, сообщают принадлежащие Демьяну Кудрявцеву «Ведомости».
Президент Украины Зеленский играет в «Слуге народа» президента Украины Василия Голобородько. Первый сезон сериала был показан в эфире канала 1+1 в 2015 году, второй — в 2017-м, третий — 27 марта 2019-го.
Недавно «Слуга народа» перестал быть доступен на YouTube. Диджитал-директор студии — производителя сериала «Квартал 95», сооснователем которой является Зеленский, Сергей Пушкин рассказал «Ведомостям», что это связано с юридическими вопросами, которые необходимо урегулировать.
«Сериал снова будет доступен, как только мы урегулируем вопросы», — подчеркнул Пушкин, выразив надежду, что ситуация «разрешится» быстро.
Владимир Зеленский повторил судьбу Василия Голобородько из первого сезона «Слуги народа» (стал президентом Украины) примерно через месяц после премьеры третьего сезона. Во втором сезоне Голобородько потеряет симпатии украинцев, а в третьем стало известно, что он проиграл следующие выборы и попал в СИЗО.
Комментарии3
Общество , Сергей Пушкин , Владимир Зеленский , Демьян Кудрявцев , ФСИН , Ведомости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Болтовня и популизм. На Украине не хотят референдума38
Во время «последнего звонка» на школьников рухнул потолок
«Встал состав»: подробности ЧП в метро Москвы151
Подчиненный Шойгу заработал в 10 раз больше шефа46
ЧП в детском саду: Эвакуировали больше сотни человек12
Видео
00:27
Устроил дебош и умер: ЧП в Домодедово
Происшествия
03:26
Болтовня и популизм. На Украине не хотят референдума
В мире Украина
03:53
Улетела: Наставница дочери Алсу не осталась для «Голоса»
Шоу-бизнес
00:19
Катапультирование из падающего F-16C попало на видео
Армия Оружие
00:33
«Не вполне здоров»: монах простил порезавшего его игумена
Происшествия
00:14
«Точный удар»: Россия ответила на обстрел авиабазы
Армия
00:25
Мэр Владивостока проводил выпускников в «последний путь»
Образование Общество
01:35
Лобода проигнорирует спецвыпуск «Голос. Дети»
Шоу-бизнес
00:26
Абызов из СИЗО пытался вывести 30 млн со счетов
Происшествия
00:20
Катапультирование пилота из F-16 сняли на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение