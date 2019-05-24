Сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли был заблокирован на YouTube, сообщают принадлежащие Демьяну Кудрявцеву «Ведомости».
Президент Украины Зеленский играет в «Слуге народа» президента Украины Василия Голобородько. Первый сезон сериала был показан в эфире канала 1+1 в 2015 году, второй — в 2017-м, третий — 27 марта 2019-го.
Недавно «Слуга народа» перестал быть доступен на YouTube. Диджитал-директор студии — производителя сериала «Квартал 95», сооснователем которой является Зеленский, Сергей Пушкин рассказал «Ведомостям», что это связано с юридическими вопросами, которые необходимо урегулировать.
«Сериал снова будет доступен, как только мы урегулируем вопросы», — подчеркнул Пушкин, выразив надежду, что ситуация «разрешится» быстро.
Владимир Зеленский повторил судьбу Василия Голобородько из первого сезона «Слуги народа» (стал президентом Украины) примерно через месяц после премьеры третьего сезона. Во втором сезоне Голобородько потеряет симпатии украинцев, а в третьем стало известно, что он проиграл следующие выборы и попал в СИЗО.