«Струсил»: Вызвавший Соловьева на дуэль сделал заявление

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев, вызвавший телеведущего Владимира Соловьева на дуэль из-за его высказывания в адрес противников строительства храма в екатеринбургском сквере, признался, что не ожидал «такого хайпа».

«Честно говоря, я не ожидал, что такой хайп будет от моего обращения. Думал, что, в крайнем случае, Соловьев просто проигнорирует. Но, видимо, проигнорировать уже было невозможно, поэтому и ответил в своей манере», — сказал Гурьев в интервью «Краснодарским известиям».

Гурьев отметил, что несмотря на отказ оппонента, вызов остается в силе.

Свое обращение к Соловьеву журналист объяснил желанием заступиться за жителей Екатеринбурга.

«Соловьев позволил себе хамски отнестись к большой части населения, к людям, которые осмелились отстаивать свои права и отстояли их, несмотря ни на что. За что я их очень сильно уважаю. А Соловьев получил информационную пощечину. На этом в принципе можно и закончить», — сказал Гурьев.

На вопрос о том, готов ли он продолжать дуэль, Гурьев заявил, что его оппонент отказался от соревнования.

«Струсил. Хотя мой вызов еще в силе. Если он передумает — welcome! Свою пощечину он в любом случае получил», — отметил он.

Кирилл Гурьев опубликовал открытое письмо к Владимиру Соловьеву в своем канале «Человек пельмень» на платформе « Яндекс . Дзен» после того, как телеведущий назвал жителей Екатеринбурга провокаторами и наследниками бесов.

Комментируя обращение Гурьева, Соловьев заявил, что «человек-пельмень» должен писать «человеку-чебуреку».