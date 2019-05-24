Статьи о паразитах у Никиты Михалкова признали ложными

Статьи о паразитах у Никиты Михалкова признали ложными.

Такое решение принял Пресненский суд Москвы , который также постановил, что публикации порочат деловую репутацию режиссёра.

Представитель суда рассказал RNS, что заявление режиссёра рассматривалось в порядке особого производства, поскольку авторство в статьях было невозможно установить.

Как сообщает агентство, теперь Михалков будет добиваться блокировки материалов.

Заявление в суд режиссёр направил в начале апреля. Он потребовал «установить факт распространения» ложных и порочащих его сведений в публикациях «Как врачи едва не погубили Никиту Михалкова, пытаясь обогатиться на его болезни» и «Михалков впервые рассказал, как чудом выжил: всё тело было нашпиговано червями». Обе статьи были опубликованы на нескольких порталах и содержали высказывания, якобы сделанные Михалковым о его лечении от паразитов.