Российское кафе с бесплатными обедами для пенсионеров закрыли на проверку

Петербургское благотворительное кафе «Добродомик» с бесплатными обедами для пенсионеров временно закрыли по требованию администрации Васильевского острова для проведения проверки. Об этом пишет «Бумага» со ссылкой на соосновательницу проекта Александру Синяк.

Сейчас заведению грозит штраф в 700 тысяч рублей за несколько нарушений, найденных 23 мая сотрудниками районной администрации. Среди них — гирлянда на входе, нарисованное неизвестными граффити на фасаде здания, якобы неправильный цвет согласованной вывески, оставшиеся после «Добромаркета» вещи для пожилых, оставленный ненадолго пакет мусора снаружи.

Синяк отметила, что готова заплатить только штраф за мусор, остальные претензии она назвала бредом. Она подчеркнула, что не будет собирать деньги на его оплату и «взяток не дает».

По словам женщины, бесплатных обедов не будет минимум до вторника, 28 мая. На 27 мая она договорилась о встрече с чиновниками.

Александра Синяк и ее супруг Евгений Гершевич открыли кафе в октябре 2018 года. Они говорят о нем как о первом заведении, где пенсионеров кормят бесплатно.

Ранее уральские чиновники запретили владельцу магазина «Жизньмарт» и ресторанов «Сушкоф» и «Дель Песто» в Екатеринбурге раздавать просроченные продукты горожанам. После этого в его заведениях начали готовить бесплатные блюда из остатков продуктов.