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Косатки и белухи покинут «китовую тюрьму» в июле–августе 

Москва24 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Косаток и белух выпустят из "китовой тюрьмы" в Приморье в июле–августе. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Росрыболовства.
Как пояснил собеседник агентства, "выпуск косаток и белух, содержащихся в бухте Средняя Приморского края, будет осуществлен в соответствии с рекомендациями консилиума ученых". В пресс-службе Росрыболовства уточнили, что сейчас необходимо решить вопросы перевозки и выпуска животных, в том числе — финансовые. Представитель Росрыболовства отметил, что в операции будут участвовать сотрудники НИИ рыбного хозяйства и океанографии. По его словам, ученые считают, что морских обитателей лучше всего будет выпустить в Шантарский район Охотского моря в период с июля по сентябрь.
"В отношении реадаптации и выпуска белух рабочая группа считает, что их выпуск возможен только в пределах их естественного ареала, оптимальным ближайшим районом для выпуска является Охотское море", — рассказали в Росрыболовстве.
При этом там не исключили, что часть животных могут выпустить в 2020 году.
В мае прошлого года Росприроднадзор по ДФО разрешил отлов в Охотском море 13 косаток. Были выловлены не менее 12 млекопитающих. 11 из них, вместе с 90 белухами, попали в "Центр передержки морских млекопитающих" в бухте Средняя Приморского края. Судя по всему, компании осуществляли вылов морских животных с целью их последующей перепродажи.
Зоозащитники предъявили краевому Росприроднадзору претензии по факту отлова косаток и заявили, что животные содержатся в неподобающих условиях. После этого были возбуждены уголовные дела, прошли проверки. Однако косатки и белухи до сих пор остаются в "китовой тюрьме". История получила широкую огласку. В защиту морских обитателей выступили многие знаменитости.
23 мая 2019 года глава компании "Афалина" отказался добровольно выпустить животных из "китовой тюрьмы". Он подчеркнул, что животные — его собственность и решение о выпуске он не принимал.
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Общество , Росрыболовство , Приморский Край
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