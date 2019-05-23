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Многодетные семьи получат скидку на проезд в поезде 

News.ru 2 часа назад
Фото: ФОМ
Скидка в размере 20% будет предоставлена многодетным семьям, приобретающим билеты на поезд в купе, рассказал генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Петр Иванов. Предложение будет действовать с 31 мая до конца июля.
Акция доступна для составов дальнего следования, не выезжающие за пределы России, передаёт его слова РИА Новости. Купить билеты по специальной цене смогут и взрослые, и дети от 10 до 17 лет. Однако их оформление возможно только в кассе при предъявлении соответствующего документа.
Руководитель организации отметил, что в стране на данный момент 28% семей имеют двоих детей и ещё 7% — троих и более. Это значит, что скидка распространяется на 1,233 млн семей.
Ранее News.ru писал, что российские железные дороги (РЖД) подарили студентам 1000 бесплатных билетов на финальный матч Кубка России по футболу в Самаре между московским «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом».
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Общество , Петр Иванов , ФК "Урал" , Федеральная пассажирская компания , РЖД , РИА Новости
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