Многодетные семьи получат скидку на проезд в поезде

Скидка в размере 20% будет предоставлена многодетным семьям, приобретающим билеты на поезд в купе, рассказал генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Петр Иванов . Предложение будет действовать с 31 мая до конца июля.

Акция доступна для составов дальнего следования, не выезжающие за пределы России, передаёт его слова РИА Новости. Купить билеты по специальной цене смогут и взрослые, и дети от 10 до 17 лет. Однако их оформление возможно только в кассе при предъявлении соответствующего документа.

Руководитель организации отметил, что в стране на данный момент 28% семей имеют двоих детей и ещё 7% — троих и более. Это значит, что скидка распространяется на 1,233 млн семей.