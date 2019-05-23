«Бесы повылезали»: Соловьев о вызове на дуэль

Телеведущий Владимир Соловьев ответил журналисту из Краснодара , который вызвал его на дуэль. Он усомнился в том, что у его оппонента есть представление о чести, а также обратил внимание на то, что его обращение было опубликовано на канале под названием «Человек Пельмень», предположив, что его автору необходима психиатрическая помощь.

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал вызов на дуэль со стороны краснодарского журналиста Кирилла Гурьева, возмущенного его словам о протестующих против строительства храма в Екатеринбурге , которых тот назвал «бесами».

«Вы понимаете, что как только раз вы кому-нибудь говорите «да», у вас выстраивается очередь в сотни, если не в тысячи желающих прославиться.

Мало того, как только вы кого-нибудь пальцем тронете, на вас в суд подадут! Вспомните, как Лебедев один раз на передаче ударил Полонского! Он тут же получил судимость. Если ему хочется доказать свои выдающиеся бойцовские способности, пусть в ММА идет выступает!» — сказал он RNS.

Подобные действия, по словам телеведущего укладываются в технологию, к которой прибегают люди, желающие прославиться. В частности, он обратил внимание на то, что СМИ «с радостью эту тему подхватили».

Не обошел вниманием Соловьев и тот факт, что Гурьев опубликовал свое обращение на канале под названием «Человек Пельмень».

«Этот человек себя называет «человек-пельмень». В следующий раз мне отвечать «человеку-колбаске», «человеку-бородинскому хлебушку», «человеку-торшеру»? Тортик Наполеон у нас в третьей палате… Бесноватые же всегда есть, но я с кем буду разбираться, с кастрюлькой, в которой варится пельмень? «Человек-пельмень», — ему нужна психиатрическая помощь», — подчеркнул Соловьев.

В своем интервью ФАН Соловьев также усомнился в том, что Гурьев является журналистом, так как мало кто слышал о нем раньше.

«Кто-нибудь раньше про этого человека слышал? Почему все решили, что он журналист? Чем у нас прославился? Ничем. Зато все знают, что он себя называет «человек-пельмень»… Это все сталкерство, обычное и понятное. Просто как это часто бывает: когда начинаешь гонять бесов, они вылазят из разных мест», — сказал телеведущий.

Возмутила его и сама постановка вопроса о дуэли, которую он счел провокационной и не заслуживающей серьезного ответа, так как Гурьев, по его мнению, не имеет понятия о чести и мнит себя дворянином.

В своем обращении к Соловьеву Гурьев обвинил телеведущего в том, что он «оскорбил не только екатеринбуржцев, назвав их бесами, но и все остальное уважающее себя общество».

«Ты позволяешь себе подобные высказывания на всю страну только лишь потому, что, как говорил твой единомышленник генерал Росгвардии Золотов, тебе никто никогда не давал крепко по заду. А пора бы уже это сделать», — написал Гурьев.

Он также предложил самому Соловьеву выбрать формат дуэли, заявив о готовности сойтись с ним «на ринге, на татами, на чем угодно», однако выразил уверенность в том, что Соловьев такое обращение проигнорирует или, «в лучшем случае», вызовет его к себе на передачу.

«Но я к тебе не пойду по двум причинам: во-первых, для любого здравомыслящего человека недопустимо ходить на давно дискредитировавшие себя каналы и передачи, даже ради эфирного времени, а во-вторых, я не хочу с тобой разговаривать, я просто хочу надрать тебе зад», — подчеркнул Гурьев.

Он подчеркнул, что не является ни спортсменом, ни борцом. В разговоре с «Радио Свобода» он признался, что является верующим человеком, но возмущен ситуацией со строительством храма в Екатеринбурге, которая, по его словам, «стала символической». Гурьев отметил, что выступает за диалог власти и граждан.

Журналиста возмутили слова Соловьева, произнесенные в эфире радиостанции «Вести FM», о том, что в Екатеринбурге, где когда-то был разрушен храм, «наследники тех бесов устраивают и сейчас свой шабаш».

Он также рассказал о том, что из-за предыдущего выступления, в котором он также критиковал действия протестующих и называл их «бесами» на него было подано заявление в правоохранительные органы . Как отметил телеведущий, он «с радостью» готов выступить против бросивших ему вызов оппонентов, так как считает своей судьбой «изгонять бесов».