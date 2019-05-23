Патриарх Кирилл лишил сана священника, напавшего на монаха в Троице-Сергиевой лавре

"Святейший патриарх утвердил решение духовного собора Троице-Сергиевой Лавры о лишении игумена Севастиана (Запольнова) права ношения монашеских одежд и лишении священного сана", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что нападение было совершено в состоянии алкогольного опьянения, жизни потерпевшего ничего не угрожает.

"Игумен Севастиан (Запольнов), находясь в состоянии крайнего алкогольного опьянения, будучи вне себя, напал с ножом на иеродиакона Поликарпа (Сидорова), нанеся ему ножом несколько ранений. Отец Поликарп был доставлен в Сергиево-Посадскую районную больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает", — подчеркивается в сообщении.

"Братия Лавры скорбит о случившемся, молится об исправлении отца Севастиана и здравии иеродиакона Поликарпа", — добавили в пресс-службе.