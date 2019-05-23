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Патриарх Кирилл лишил сана священника, напавшего на монаха в Троице-Сергиевой лавре 

ТАСС 1 час назад
Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил сана священника, напавшего с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре, сообщила в четверг пресс-служба лавры.
"Святейший патриарх утвердил решение духовного собора Троице-Сергиевой Лавры о лишении игумена Севастиана (Запольнова) права ношения монашеских одежд и лишении священного сана", — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что нападение было совершено в состоянии алкогольного опьянения, жизни потерпевшего ничего не угрожает.
"Игумен Севастиан (Запольнов), находясь в состоянии крайнего алкогольного опьянения, будучи вне себя, напал с ножом на иеродиакона Поликарпа (Сидорова), нанеся ему ножом несколько ранений. Отец Поликарп был доставлен в Сергиево-Посадскую районную больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает", — подчеркивается в сообщении.
"Братия Лавры скорбит о случившемся, молится об исправлении отца Севастиана и здравии иеродиакона Поликарпа", — добавили в пресс-службе.
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Комментарии
Общество , Патриарх Кирилл
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