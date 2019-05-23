Ярославский театр Волкова получит статус особо ценного объекта

Ярославский государственный театр имени Ф. Волкова получит статус особо ценного объекта культурного наследия народов РФ , что улучшит его материально-техническое обеспечение и позволит сохранить самостоятельность, сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на своей странице в Facebook.

"Владимир Путин поддержал наше предложение присвоить Волковскому театру статус особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации", — написал губернатор.

Он отметил, что работники театра неоднократно поднимали вопрос материально-технического обеспечения, заявляя, что "театр финансируется по остаточному принципу".

"По мнению театрального сообщества, именно материальные проблемы во многом подтолкнули часть коллектива нашего ярославского театра к объединению с петербургским", — написал Миронов.

"У Волковского театра славная история и высокие художественные достижения, не раз подтверждённые профессиональными наградами. Он должен сохранить свою самостоятельность. А новый статус поможет исправить ситуацию и открыть перед театром новые перспективы", — подчеркнул глава региона.

Министр культуры РФ Владимир Мединский 27 марта сообщил, что два старейших театра России — ярославский Театр драмы имени Волкова и петербургский Александринский театр — объединятся в единый комплекс. Позже он подписал приказ об объединении, но премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие этого документа для общественного обсуждения идеи. Позже замминистра культуры РФ Павел Степанов сообщил, что приказа об объединении не существует, его не внесли в базу министерства.

Новость об объединении театров негативно встретила ярославская общественность. Свой протест заявил и глава региона. Миронов сообщил, что будет добиваться сохранения Волковским театром самостоятельного статуса.