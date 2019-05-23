Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кириенко наградил победителей студенческого кубка по менеджменту «Управляй» 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
Фото: ТАСС
Победители студенческого кубка по менеджменту "Управляй" получили в четверг награды из рук первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко.
"Хочу вас поздравить, это очень важная победа, вы взяли на себя ответственность за принимаемые в ходе соревнований решения и победили", — сказал Кириенко, обращаясь к победителям.
По его словам, задания, которые решали участники в ходе соревнований, "процентов на 90 соответствовали тем вызовам и тем решениям", которые управленцам приходится принимать в реальной жизни.
"Кубок "Управляй" отличается от многих других проектов, потому что здесь требуются от участника не только знания. Здесь требуется готовность принимать на себя ответственность. И мне кажется, что это самый важный опыт для вас", — сказал Кириенко.
В пресс-службе автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей" сказали, что победителями кубка стали десять человек. Они получат гранты в размере 500 тыс. рублей на обучение в любом вузе страны, а также недельную стажировку в российских компаниях, работающих в Гонконге.

О конкурсе

Кубок по менеджменту "Управляй" входит в платформу "Россия — страна возможностей". Состязания проходят в формате бизнес-игры для студентов в возрасте от 18 до 25 лет, заявки для участия в проекте подали более 30 тыс. человек.
Платформа "Россия — страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия — страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.
ТАСС: последние новости
Александр Розенбаум: либо мы великая Россия, либо мы каршеринг Улюкаев разводится с женой Патриарх Кирилл предложил учредить премию для учителей русского языка и литературы
Комментарии
Общество , Сергей Кириенко , Администрация Президента РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский отказался от переговоров с Россией201
Украинцы потребовали отставки Зеленского250
«У меня все нормально»: Скрипаль вышел на связь68
Прилепин отреагировал на приговор по делу об убийстве Гиви21
Абызов из СИЗО пытался вывести 30 млн со счетов
Видео
00:20
Катапультирование пилота из F-16 сняли на видео
Армия Оружие
Путин вручает государственные награды в Кремле
Политика
00:31
«У меня все нормально»: Скрипаль вышел на связь
Общество
01:42
Прилепин отреагировал на приговор по делу об убийстве Гиви
Общество
01:11
К войне готовы. Зеленскому пророчат провал на переговорах с РФ
В мире Политика
03:04
Президент Грузии ждет от Путина первого шага
Политика В мире
00:18
Дождались! «Евровидение» вводит санкции
Шоу-бизнес Статьи
04:50
У экс-министра Абызова нашли наркотики
Происшествия
02:58
«Женимся, родишь мне»: за что сестры Хачатурян убили отца
Происшествия
02:12
«Дышать было нечем, кому-то стало плохо»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение