В Минздраве объяснили ночевку инвалида на горе подгузников

Инвалид, ночевавший в куче подгузников на пороге городской больницы №1 Еманжелинска Челябинской области , был без документов, сильно пьян и буянил. Об этом ИА «Уральский меридиан» рассказали в региональном Минздраве

Собеседник агентства сообщил, что мужчина должен был приехать в клинику на плановую консультацию, но опоздал и был в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. В приемном отделении он начал буянить, разбил окно и банкомат, оскорблял медиков. Прибывшие полицейские составили протокол, но не стали задерживать его из-за инвалидности. «Принять человека без документов в подобном состоянии в отделение администрация больницы также не могла. Это поставило бы под угрозу здоровье и моральное состояние других пациентов», — указали в ведомстве.

После отъезда полиции дебошир успокоился и уснул на полу. Позже он протрезвел, смог назвать свое имя, получил медицинские рекомендации и был отправлен в отделение по месту жительства в город Бакал.

Ранее в соцсетях появился снимок с лежащим на полу среди пеленок мужчиной, рядом с которым стояла инвалидная коляска. Автор снимков указывал, что его привезли в больницу Еманжелинска вечером 21 мая, но не предоставили койку.