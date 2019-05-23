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В Минздраве объяснили ночевку инвалида на горе подгузников 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: страница «ЧП ДТП Златоуст Челябинск» во «ВКонтакте»
Инвалид, ночевавший в куче подгузников на пороге городской больницы №1 Еманжелинска Челябинской области, был без документов, сильно пьян и буянил. Об этом ИА «Уральский меридиан» рассказали в региональном Минздраве.
Собеседник агентства сообщил, что мужчина должен был приехать в клинику на плановую консультацию, но опоздал и был в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. В приемном отделении он начал буянить, разбил окно и банкомат, оскорблял медиков. Прибывшие полицейские составили протокол, но не стали задерживать его из-за инвалидности. «Принять человека без документов в подобном состоянии в отделение администрация больницы также не могла. Это поставило бы под угрозу здоровье и моральное состояние других пациентов», — указали в ведомстве.
После отъезда полиции дебошир успокоился и уснул на полу. Позже он протрезвел, смог назвать свое имя, получил медицинские рекомендации и был отправлен в отделение по месту жительства в город Бакал.
Ранее в соцсетях появился снимок с лежащим на полу среди пеленок мужчиной, рядом с которым стояла инвалидная коляска. Автор снимков указывал, что его привезли в больницу Еманжелинска вечером 21 мая, но не предоставили койку.
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Общество , Минздрав РФ , Еманжелинск , Челябинская Область
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