Прилепин отреагировал на первый приговор по делу об убийстве Гиви

Российский писатель Захар Прилепин в беседе с ФАН прокомментировал решение донецкого суда приговорить соучастника убийства командира батальона "Сомали" к 12 годам лишения свободы.

По словам Прилепина, он не знаком с материалами судебного дела, но знает, что "на территории ДНР сотни, а то и тысячи людей контактируют с украинской стороной, с МО и со спецслужбами". "О том, что Толстых убили при помощи разработанной спецоперации СБУ , было известно в ту же ночь, когда он погиб", — поделился Прилепин.

Он не сомневается, что новость о первом приговоре по делу об убийстве Гиви будет радостной для жителей ДНР. "Ведь для большинства жителей Донецкой народной республики это станет хоть каким-то воздаянием за убийство Толстых", — сказал писатель, добавив, что в конечном итоге все получают по заслугам.

Житель ДНР был овбинен в шпионаже в пользу СБУ. Он купил и передал сотрудникам СБУ несколько сим-карт, которые позже, как заключило следствие, использовались при организации покушения на Михаила Толстых (Гиви). Командир батальона "Сомали" Михаил Толстых погиб 8 февраля 2017 года после обстрела из реактивного огнемета "Шмель".