«Волонтеры победы» рассказали о положительных изменениях в Петербурге

«Волонтеры победы» рассказали о проектах, которые призваны в будущем сделать Санкт-Петербург лучше, а также повысить качество жизни горожан.

О положительных изменениях «Волонтеры победы» рассказали в соцсети «ВКонтакте».

Одним из самых значимых проектов названо строительство Арт-парка.

«Петербуржцы уже сейчас уверены, что парк превзойдет московское Зарядье. В данный момент ведется масштабная работа по сбору идей и предложений от жителей Северной столицы», — указывается в сообщении.

Также сообщается, что недавно было принято «важное решение»: «По желанию жителей города Музей обороны и блокады Ленинграда остается на своем месте. Также будут выделены дополнительные помещения (3,5 тыс. „квадратов“). В создании новых филиалов примут участие жители блокадного Ленинграда и ветераны Великой Отечественной войны».

Кроме того, с 27 апреля в Петербурге пенсионеры и льготники «могут воспользоваться электричками бесплатно».

«И, конечно, как молодое поколение мы не могли не отметить создание конвейера социальных проектов и обновление кадрового состава. Уже сейчас Комитет по молодежной политике реализует программу поддержки новых инициатив. Это уникальный шанс для каждого, кто готов развивать свой потенциал и делать жизнь Северной столицы лучше», — также говорится в сообщении «Волонтеров победы».

Отмечается, что «новые изменения пришли в город вместе с идейным человеком» — «Волонтеры победы» пожелали врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову «успехов в его начинаниях и в реализации намеченных планов», а также выразили надежду, что тот примет участие в предстоящих выборах губернатора.