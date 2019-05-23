Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Волонтеры победы» рассказали о положительных изменениях в Петербурге 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
«Волонтеры победы» рассказали о проектах, которые призваны в будущем сделать Санкт-Петербург лучше, а также повысить качество жизни горожан.
О положительных изменениях «Волонтеры победы» рассказали в соцсети «ВКонтакте».
Одним из самых значимых проектов названо строительство Арт-парка.
«Петербуржцы уже сейчас уверены, что парк превзойдет московское Зарядье. В данный момент ведется масштабная работа по сбору идей и предложений от жителей Северной столицы», — указывается в сообщении.
Также сообщается, что недавно было принято «важное решение»: «По желанию жителей города Музей обороны и блокады Ленинграда остается на своем месте. Также будут выделены дополнительные помещения (3,5 тыс. „квадратов“). В создании новых филиалов примут участие жители блокадного Ленинграда и ветераны Великой Отечественной войны».
Кроме того, с 27 апреля в Петербурге пенсионеры и льготники «могут воспользоваться электричками бесплатно».
«И, конечно, как молодое поколение мы не могли не отметить создание конвейера социальных проектов и обновление кадрового состава. Уже сейчас Комитет по молодежной политике реализует программу поддержки новых инициатив. Это уникальный шанс для каждого, кто готов развивать свой потенциал и делать жизнь Северной столицы лучше», — также говорится в сообщении «Волонтеров победы».
Отмечается, что «новые изменения пришли в город вместе с идейным человеком» — «Волонтеры победы» пожелали врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову «успехов в его начинаниях и в реализации намеченных планов», а также выразили надежду, что тот примет участие в предстоящих выборах губернатора.
Ранее члены Общественной палаты предложили Александру Беглову выдвинуть свою кандидатуру на выборы губернатора Санкт-Петербурга.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Соловьев ответил на вызов на дуэль Оскорбившего екатеринбуржцев Соловьева вызвали на дуэль Улюкаев опроверг слухи о разводе с женой
Комментарии
Общество , Александр Беглов , Общественная палата России , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым ответил на призыв НАТО207
В Москве гастарбайтеры захватили трех подростков в «рабство»13
Украинцы потребовали отставки Зеленского102
«Покиньте Крым»: В НАТО обратились к России1165
«Женимся, родишь мне»: за что сестры Хачатурян убили отца49
Видео
01:11
К войне готовы. Зеленскому пророчат провал на переговорах с РФ
В мире Политика
03:04
Президент Грузии ждет от Путина первого шага
Политика В мире
00:18
Дождались! «Евровидение» вводит санкции
Шоу-бизнес Статьи
02:58
«Женимся, родишь мне»: за что сестры Хачатурян убили отца
Происшествия
02:12
«Дышать было нечем, кому-то стало плохо»
Происшествия
04:16
«ООН не должна терпеть»: Россию выгоняют из Совбеза
В мире Статьи
00:23
ЧП в Подмосковье: на оборонном заводе прогремел взрыв
Происшествия
00:55
«Готов отдать жизнь»: Саакашвили обратился к Зеленскому
В мире Украина
00:31
Разоблаченные ФСБ националисты попали на видео
Происшествия
01:00
Егор Крид задолжал налоговой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение