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Умер скандальный автор эротических спектаклей и худрук Концептуального театра 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: facebook.com/teatrganina
Умер художественный руководитель и директор Московского концептуального театра Кирилл Ганин. Информация об этом опубликовали коллеги режиссера в его Facebook-аккаунте.
Отмечается, что он скончался 22 мая в одной из московских больниц. Причиной смерти стало двустороннее воспаление легких, а также дисфункция печени. Ему было 52 года.
Журналист Игорь Дудинский на своей странице в Facebook назвал гибель Ганина невосполнимой утратой.
«Он был настоящим романтиком. Знал, как устроено мироздание, и любил поиронизировать по поводу его несовершенства. Для знающих людей он останется в истории как выдающийся театральный реформатор, черпавший вдохновение в народной архаике — в ее смеховой, балаганной ипостаси», — написал Дудинский.
Прощание с Ганиным состоится 24 мая на Николо-Архангельском кладбище. Актеры театра заявили, что по просьбе режиссера Московский концептуальный театр продолжит работать в штатном режиме. Там будут показывать пьесы погибшего.
Первый спектакль Кирилла Ганина «За закрытыми дверями» был показан в 1994 году. После этого режиссер готовил постановки как по своим пьесам, так и по классическим произведением. Его работы часто расценивали как эротические и порнографические, а спектакли по классике вызывали протесты наследников авторских прав и ряда депутатов Государственной Думы.
В 2012 году была зарегистрирована политическая партия «Россия без мракобесия». Ганин был ее председателем.
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Общество , Кирилл Ганин , Игорь Дудинский , Госдума
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