«Страшнее американских шпионов»: Розенбаум рассказал об угрозе нацбезопасности

Певец Александр Розенбаум заявил, что считает заимствования в русском языке угрозой национальной безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Розенбаум рассказал, что смотрит новости на федеральных каналах и слышит от ведущих слова «перформанс», «блэкаут» и «каршеринг».

«Я уж не говорю о всяких кэшбэках. Эти вещи страшнее, чем три американских шпиона на атомном заводе», — заявил музыкант.

По его мнению, в российских СМИ необходимо запретить использование заимствованных слов. Розенбаум подчеркнул, что его позиция связана не с политикой, а именно с сохранением русского языка.

Певец считает, что вместо «каршеринга» нужно говорить «прокат автомобилей», чтобы через пару десятилетий люди не забыли, как говорить по-русски.

«Просто нужно определиться. Либо мы великая Россия, либо мы каршеринг. А то кричат: мы русские. И при этом каршеринг», — возмутился Розенбаум.

Ранее об угрозе русскому языка заявил патриарх Кирилл. По его мнению, безграмотность языка мессенджеров и соцсетей оказывает негативное влияние на русский язык в целом. Патриарха возмутило, что язык онлайн-общения «уже практически не знает правил орфографии и пунктуации». Он призвал возглавляемое им Общество русской словесность культивировать использование норм литературного русского языка и напомнил СМИ об ответственности за сохранение языка.