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«Страшнее американских шпионов»: Розенбаум рассказал об угрозе нацбезопасности 

Рамблер + ещё 1 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Певец Александр Розенбаум заявил, что считает заимствования в русском языке угрозой национальной безопасности. Об этом сообщает ТАСС.
Розенбаум рассказал, что смотрит новости на федеральных каналах и слышит от ведущих слова «перформанс», «блэкаут» и «каршеринг».
«Я уж не говорю о всяких кэшбэках. Эти вещи страшнее, чем три американских шпиона на атомном заводе», — заявил музыкант.
По его мнению, в российских СМИ необходимо запретить использование заимствованных слов. Розенбаум подчеркнул, что его позиция связана не с политикой, а именно с сохранением русского языка.
Певец считает, что вместо «каршеринга» нужно говорить «прокат автомобилей», чтобы через пару десятилетий люди не забыли, как говорить по-русски.
«Просто нужно определиться. Либо мы великая Россия, либо мы каршеринг. А то кричат: мы русские. И при этом каршеринг», — возмутился Розенбаум.
Он пообещал обратиться к секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву с заявлением, что угроза русскому языку — это угроза нацбезопасности, и отстаивать свою позицию публично.
Ранее об угрозе русскому языка заявил патриарх Кирилл. По его мнению, безграмотность языка мессенджеров и соцсетей оказывает негативное влияние на русский язык в целом. Патриарха возмутило, что язык онлайн-общения «уже практически не знает правил орфографии и пунктуации». Он призвал возглавляемое им Общество русской словесность культивировать использование норм литературного русского языка и напомнил СМИ об ответственности за сохранение языка.
Комментарии2
Общество , Александр Розенбаум , Николай Патрушев , Совет безопасности РФ
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