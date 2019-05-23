«Оскорбил весь народ»: Соловьева вызвали на дуэль

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев опубликовал открытое письмо к Владимиру Соловьеву , в котором вызвал журналиста на дуэль. Гурьев счел, что Соловьев оскорбил множество россиян высказываниями о протестах в Екатеринбурге

Ранее в своих радиоэфирах Соловьев называл людей, выступающих против строительства храма в екатеринбургском сквере, «майданутыми бесами». Он заявлял, что «гоняет, гонял и будет гонять бесов», и пообещал приехать в город, чтобы «гонять там чертей».

По мнению Гурьева, Соловьев оскорбил не только местных жителей, «но и всё остальное уважающее себя общество». Журналист предположил, что телеведущий позволяет себе такие высказывания, так как ему «никто никогда не давал крепко по заду».

Гурьев заявил, что Соловьев не является ни лидером мнений, ни журналистом, ни уважаемым человеком в стране. Он назвал его поверхностным и примитивным пропагандистом, чьи программы «рассчитаны на маргиналов».

Краснодарский журналист предложил Соловьеву встретиться в любом формате: «на ринге, на татами, на чем угодно».