«Прям фу уже»: зрители осудили соведущего Соловьева

В ходе недавнего эпизода «Кто против?» ведущие и их гости обсуждали голодомор на Украине . Михеев назвал ложь — «подходом украинской политизированной псевдонауки к обоснованию всех этих вещей».

«Не было голодомора что ли?» — удивился гость студии украинец Андрей Метлев.

В этот момент Михеев вышел из себя — послал Метлева в жопу, выгнал из студии, назвал украинским философом и посоветовал читать лекции по украинской философии «там где-нибудь», например, в открытый бачок унитаза.

«Вот я считаю, что так можно», — добавил Михеев, успокоившись, а объяснил это тем, что участники шоу должны уважать друг друга.

В комментариях к этому фрагменту шоу, запись которого Владимир Соловьев опубликовал в своем твиттере, одни пользователи соцсети удивлялись, сколь часто в последнее время украинцев выгоняют с российских ток-шоу, а другие — что украинцев туда продолжают звать.

Один комментатор назвал ужасом то, что в жопу посылают в эфире федерального канала, а другой назвал Соловьева и Михеева двумя "мерзкими уродами".