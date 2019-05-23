«Прям фу уже»: зрители осудили соведущего Соловьева 

Шоу Владимира Соловьева и Сергея Михеева «Кто против?» — это «прям фу уже», прокомментировали пользователи твиттера инцидент во время очередного эфира передачи.
В ходе недавнего эпизода «Кто против?» ведущие и их гости обсуждали голодомор на Украине. Михеев назвал ложь — «подходом украинской политизированной псевдонауки к обоснованию всех этих вещей».
«Не было голодомора что ли?» — удивился гость студии украинец Андрей Метлев.
В этот момент Михеев вышел из себя — послал Метлева в жопу, выгнал из студии, назвал украинским философом и посоветовал читать лекции по украинской философии «там где-нибудь», например, в открытый бачок унитаза.
«Вот я считаю, что так можно», — добавил Михеев, успокоившись, а объяснил это тем, что участники шоу должны уважать друг друга.
В комментариях к этому фрагменту шоу, запись которого Владимир Соловьев опубликовал в своем твиттере, одни пользователи соцсети удивлялись, сколь часто в последнее время украинцев выгоняют с российских ток-шоу, а другие — что украинцев туда продолжают звать.
Один комментатор назвал ужасом то, что в жопу посылают в эфире федерального канала, а другой назвал Соловьева и Михеева двумя "мерзкими уродами".
«Вы уже давно превратились в клоунов. Прям фу уже!» — написал еще один.