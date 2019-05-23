Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зауральцы высмеяли кандидата в думу после речи в стиле Кличко 

Ura.Ru 1 час назад
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Кандидата в депутаты думы Кургана от партии «Единая Россия» Алексея Лушникова сравнили с профессиональным боксером и мэром Киева Виталием Кличко, который известен курьезными высказываниями. Это произошло после выступления кандидата перед жителями Заозерного. Лушников пытался ответить на вопрос, почему он называет себя человеком дела. Над фразами политика уже смеются в социальных сетях.
«Человек дела — это не человек Заозерного и не человек дела Заозерного. Это раз. Что я сделал для Заозерного, я об этом умолчу. Люди, которые знают, что я сделал, они об этом знают», — сказал Алексей Лушников во время выступления. Ответ кандидата в депутаты был снят на видео, которое опубликовали в группе «ВКонтакте» «Курган. Курганские.ру».
«Новый Кличко», — пишет пользователь Игорь Алексеев. «Это как у незабвенного Виктора Степаныча Черномырдина: „Надо же думать, что понимать!“» — считает Лена Леонова. «Тогда зачем он нужен нам в Заозерном?! Если он не человек дела Заозерного», — возмущена Людмила Харитонова.
Мэр Киева Виталий Кличко известен своими неординарными высказываниями, например: «Я захожу там, где готов заходить» и «Если шарик лопнул, его уже не надуешь, вернее надуешь, но другой».
8 сентября курганцам предстоит проголосовать за кандидата на пост главы региона, а также за городских депутатов. Сейчас кампания «Единой России» в Кургане находится в стадии подготовки к праймериз, голосование по определению кандидатов состоится 26 мая.
Ura.Ru: последние новости
Уральский журналист собирает деньги для поездки в Москву, чтобы «дать леща» Соловьеву, оскорбившему Екатеринбург Журналистка, обвинившая в изнасиловании главу медиахолдинга, заплатит ему 25 тысяч рублей Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов
Комментарии18
Общество , Политика , Виталий Кличко , Людмила Харитонова , Алексей Лушников , Игорь Алексеев , Единая Россия , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Покиньте Крым»: В НАТО обратились к России594
Без Путина не могут: новый демарш «Би-би-си»88
Жириновский сделал предложение Зеленскому72
«Скрывают следы тяжелых пыток»: Новые нападки на РФ53
Выпала или скинули? Падение подруги Кокорина с балкона5
Видео
01:11
К войне готовы. Зеленскому пророчат провал на переговорах с РФ
В мире Политика
00:18
Дождались! «Евровидение» вводит санкции
Шоу-бизнес Статьи
02:12
«Дышать было нечем, кому-то стало плохо»
Происшествия
04:16
«ООН не должна терпеть»: Россию выгоняют из Совбеза
В мире Статьи
00:44
Воняющая пена заволокла дорогу в Китае
Происшествия Азия
00:40
Вилли Токарев попал в реанимацию
Шоу-бизнес
02:10
Арашукова лишили статуса
Происшествия Другое
00:07
Застрявших в метро пассажиров вывели из поездов
Происшествия Новости Москвы
00:35
Отказ двигателя? Пассажирский самолет экстренно вернулся в Москву
Происшествия
02:57
Синоптики дали прогноз на лето
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение