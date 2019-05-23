Зауральцы высмеяли кандидата в думу после речи в стиле Кличко

«Человек дела — это не человек Заозерного и не человек дела Заозерного. Это раз. Что я сделал для Заозерного, я об этом умолчу. Люди, которые знают, что я сделал, они об этом знают», — сказал Алексей Лушников во время выступления. Ответ кандидата в депутаты был снят на видео, которое опубликовали в группе «ВКонтакте» «Курган. Курганские.ру».

«Новый Кличко», — пишет пользователь Игорь Алексеев . «Это как у незабвенного Виктора Степаныча Черномырдина: „Надо же думать, что понимать!“» — считает Лена Леонова. «Тогда зачем он нужен нам в Заозерном?! Если он не человек дела Заозерного», — возмущена Людмила Харитонова

Мэр Киева Виталий Кличко известен своими неординарными высказываниями, например: «Я захожу там, где готов заходить» и «Если шарик лопнул, его уже не надуешь, вернее надуешь, но другой».

8 сентября курганцам предстоит проголосовать за кандидата на пост главы региона, а также за городских депутатов. Сейчас кампания «Единой России» в Кургане находится в стадии подготовки к праймериз, голосование по определению кандидатов состоится 26 мая.