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НТВ подготовил расследование о незаконном доходе Навального 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Телеканал НТВ в рамках программы «ЧП. Расследование» покажет документальный фильм о незаконном доходе и многомилионном отдыхе главы «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального.
Фильм под названием «Гражданин Навральный 2: переход наличности» выйдет на телеканале НТВ 25 мая в 00.00.
Авторы расследования обещают рассказать, кто зачисляет миллионы рублей на электронный кошелек фонда Алексея Навального в канун выхода очередного «расследования» блогера. В частности, ранее сообщалось, что Навальный мог получить в общей сложности более 62 млн рублей от спонсоров за размещение компромата. Для этого он использовал два биткоин-кошелька.
Журналисты также обратили внимание, что Навальный тратит немалые суммы на отдых: по подсчетам блогеров, во время заграничных поездок глава «Фонда борьбы с коррупцией» спустил больше 47 млн рублей.
Расследование коснулось и членов семьи блогера, так фильм расскажет о том, как дочь Навального незаконно поступила на «бюджет» в Стэнфордский университет, не имея права на льготы в США.
Кроме того, журналисты обратили внимание, что руководителю «избирательного штаба» Навального Леониду Волкову, вопреки его словам, по-прежнему принадлежит доля в доме в Люксембурге стоимостью более 700 тыс. евро.
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Комментарии6
Общество , Алексей Навальный , Леонид Волков , Фонд борьбы с коррупцией , НТВ
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