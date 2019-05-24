НТВ подготовил расследование о незаконном доходе Навального

Алексея Навального. Телеканал НТВ в рамках программы «ЧП. Расследование» покажет документальный фильм о незаконном доходе и многомилионном отдыхе главы « Фонда борьбы с коррупцией

Фильм под названием «Гражданин Навральный 2: переход наличности» выйдет на телеканале НТВ 25 мая в 00.00.

Авторы расследования обещают рассказать, кто зачисляет миллионы рублей на электронный кошелек фонда Алексея Навального в канун выхода очередного «расследования» блогера. В частности, ранее сообщалось, что Навальный мог получить в общей сложности более 62 млн рублей от спонсоров за размещение компромата. Для этого он использовал два биткоин-кошелька.

Журналисты также обратили внимание, что Навальный тратит немалые суммы на отдых: по подсчетам блогеров, во время заграничных поездок глава «Фонда борьбы с коррупцией» спустил больше 47 млн рублей.

Расследование коснулось и членов семьи блогера, так фильм расскажет о том, как дочь Навального незаконно поступила на «бюджет» в Стэнфордский университет, не имея права на льготы в США.