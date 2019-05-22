Телеведущий Владимир Соловьев рассказал, что ждет армию Украины при попытке силой вернуть Донбасс.
Украинский дипломат Вадим Трюхан заявил, что украинская армия способна за несколько дней вернуть Донбасс под контроль Украины, где он сможет «наладить нормальную цивилизованную жизнь».
Соловьев в ответ заявил, что Донбасс в скором времени вернется на Украину «и наладит там нормальную пророссийскую честную жизнь».
«Только когда Донбасс придет на Украину, и войска ДНР и ЛНР войдут в Киев, они спросят: кто нам тут смертью грозил?» — возмутился телеведущий.
Соловьев добавил, что украинские войска «получат по мозгам» от «скромного донецкого народа».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал возвращение Донбасса своей первоочередной задачей. Также новый украинский лидер предложил провести общенародный референдум о формате переговоров с Россией, одной из тем которых станет урегулирование ситуации на Донбассе.