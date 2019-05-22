«Кто нам тут смертью грозил?»: Соловьев высказал мнение о ситуации в Донбассе

Украинский дипломат Вадим Трюхан заявил, что украинская армия способна за несколько дней вернуть Донбасс под контроль Украины, где он сможет «наладить нормальную цивилизованную жизнь».

Соловьев в ответ заявил, что Донбасс в скором времени вернется на Украину «и наладит там нормальную пророссийскую честную жизнь».

«Только когда Донбасс придет на Украину, и войска ДНР и ЛНР войдут в Киев, они спросят: кто нам тут смертью грозил?» — возмутился телеведущий.

Соловьев добавил, что украинские войска «получат по мозгам» от «скромного донецкого народа».