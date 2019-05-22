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Екатеринбургская епархия считает итоги опроса о храме святой Екатерины неконструктивными 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Екатеринбургская епархия считает, что результаты опроса ВЦИОМ по строительству собора святой Екатерины не отражают существующую ситуацию и являются неконструктивными. Они являются результатом "перегретости" общества, сообщили в среду журналистам в пресс-службе епархии.
Ранее ВЦИОМ опубликовал итоги опроса, согласно которым 58% жителей Екатеринбурга выступили за перенос строительства собора святой Екатерины из сквера в центре города, 74% респондентов выразили мнение, что место строительства в сквере является неудачным. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев написал на своей официальной странице в Instagram, что после публикации результатов опроса строительство в сквере исключено.
"По мнению Екатеринбургской епархии, проводить опрос во время обострения ситуации, не дав сторонам предоставить аргументы, — это не делает опрос конструктивным и отражающим действительную ситуацию К тому же, это всего лишь небольшой срез, который, скорее, отражает еще совсем недавнюю "перегретость" общества", — говорится в сообщении епархии.
В пресс-службе отметили, что в общественных обсуждениях проекта, которые, по мнению епархии, являются легитимными, участвовало больше, чем 3 тыс. респондентов ВЦИОМ. "Поскольку в обществе еще сохраняется определенная напряженность и недоинформированность относительно проекта строительства храма, благоустройства сквера и городской набережной (потому общество в принципе пока не может сформировать о нем свое мнение), а в горожанах еще слишком велико эмоциональное напряжение, в таком настроении решения не принимаются", — добавили в епархии.
Собор святой Екатерины планируют построить к 2023 году, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие. Решение о строительстве собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку было принято в феврале 2019 года с соблюдением всех необходимых процедур. В общественных обсуждениях приняли участие 3309 человек, из них 3107 высказались за строительство храма.
В Екатеринбурге с 13 мая проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку. Протестующие требовали дополнительного общественного обсуждения и демонтажа забора, ограждающего место стройки. В настоящее время строительство остановлено, забор убран.
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Общество , Евгений Куйвашев , ВЦИОМ , Екатеринбург , Свердловская Область
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