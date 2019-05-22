«Коммерсант» отреагировал на сведения о запуске нового СМИ экс-сотрудниками

Бывшие сотрудники газеты «Коммерсантъ», покинувшие редакцию после увольнения двух заподозренных в написании заказной статьи корреспондентов, вряд ли будут создавать собственное СМИ. Таким мнением c «Лентой.ру» поделился председатель совета директоров «Коммерсанта» Иван Стрешинский , комментируя появившуюся в сети информацию о запуске уволившимися журналистами собственного СМИ.

По его словам, он не верит в то, что ушедшие журналисты сначала спровоцировали скандал, затем на нем пропиарились и все для того, чтобы создать платформу для какого-то нового медиа с каким-то загадочным инвестором. «Скорее всего, это (сообщения о появлении нового издания — прим. „Ленты.ру“) один из примеров теорий заговоров, которые любят распространять анонимные Telegram-каналы», — отметил он.

«С другой стороны, это весьма красочно показывает, как разгоняемые через анонимные источники фейковые новости могут портить репутацию и карьеру людей», — подчеркнул Стрешинский, добавив, что журналистам, прежде всего, стоит задуматься об этом.

Информация о том, что бывшие сотрудники отделов политики и общества «Коммерсанта» и «Коммерсантъ FM», а также покинувшие в последние полгода издание «Медуза» журналисты намерены создать собственное интернет-СМИ, появилась в Telegram-канале «Методичка» в среду, 22 мая.

По данным авторов, проект займется освещением российской политики, деятельности финансово-промышленных группировок, расследованиями и публицистикой. «Основными конкурентами издания должны стать "Проект" и The Bell», — указано в сообщении. Инвестор ресурса не разглашается.

20 мая руководство «Коммерсанта» приняло решение уволить двух корреспондентов — Ивана Сафронова Максима Иванова — из-за подозрения в написании заказной статьи. После этого заявление об увольнении подали 11 человек — почти весь отдел политики издания.