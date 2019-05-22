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В уральской больнице отказались принять инвалида в коляске 

Ридус 48 минут назад
Фото: © vk.com
Сотрудники городской больницы Еманжелинска отказались принять инвалида в коляске и оставили его ночевать в приемном покое.
В итоге утром посетители больницы увидели инвалида лежащим на полу у выхода в горе памперсов.
В региональном Минздраве объяснили это тем, что пациент был пьян и без документов.
Однако по свидетельству Александра Юрова, приехавшего в больницу навестить отца, инвалид был одет в новый спортивный костюм.
«На алкаша не похож совсем», — рассказал он порталу 74.ru.
В свою очередь представители Минздрава настаивают на том, что пациент, вызванный из Бакала на плановую консультацию, приехал позже назначенного срока, находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, без паспорта и направления на госпитализацию.
В ведомстве также рассказали, что, попав в приемное отделение, инвалид стал вести себя буйно: разбил банкомат, выбил окно и нецензурно оскорблял медперсонал.
Прибывшие на место полицейские составили протокол, но забирать мужчину в отделение не стали, поскольку он инвалид. После этого он успокоился и лег спать на полу. На следующий день за ним приехала машина, чтобы доставить его домой.
Однако в беседе с изданием Юров заверил, что опьянения у инвалида не заметил.
«Вечером при мне он был спокойный, запаха алкоголя не было от него, — утверждает свидетель происшествия. — Рядом с местом, где он спал на полу, стоят кушетки. Почему его не положили туда?».
Ранее сообщалось, что в городской больнице Первоуральска пенсионерке со сломанной ногой пришлось спускаться по лестнице на коленях. В итоге Свердловская областная прокуратура возбудила административное дело против главврача этого медучреждения. Он обвиняется в невыполнении требований по доступности больницы для инвалидов.
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Комментарии
Общество , Александр Юров , Минздрав РФ , Генпрокуратура РФ , Еманжелинск
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