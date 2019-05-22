«Репортеры без границ» обеспокоены увольнениями в «Коммерсанте»

Международная организация "Репортеры без границ" (RSF) выразила обеспокоенность в связи с уходом ряда журналистов из газеты "Коммерсант".

"Репортеры без границ" выражают обеспокоенность новым ударом по редакционной независимости российских журналистов и выражают полную их поддержку", — говорится в заявлении на сайте организации.

Также "Репортеры без границ" выразили поддержку "журналистам, объединившимся для защиты принципов независимой̆ и свободной̆ прессы".