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«Репортеры без границ» обеспокоены увольнениями в «Коммерсанте» 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Международная организация "Репортеры без границ" (RSF) выразила обеспокоенность в связи с уходом ряда журналистов из газеты "Коммерсант".
Ранее группа журналистов "Коммерсанта" объявили, что покидают издание из-за увольнения Ивана Сафронова и Максима Иванова после статьи о возможной смене главы СФ Валентины Матвиенко. По словам главного редактора "Коммерсанта" Владимира Желонкина, это связано с нарушением редакционных стандартов. Коллектив газеты заявил, что считает давлением на свободу слова увольнение коллег, которое им объяснили требованием акционера. Представитель акционера ИД "Коммерсантъ" Алишера Усманова заявил, что тот не вмешивается в редакционную политику и не принимает решений об увольнении. Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с журналистами "Коммерсанта".
"Репортеры без границ" выражают обеспокоенность новым ударом по редакционной независимости российских журналистов и выражают полную их поддержку", — говорится в заявлении на сайте организации.
Также "Репортеры без границ" выразили поддержку "журналистам, объединившимся для защиты принципов независимой̆ и свободной̆ прессы".
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Общество , Валентина Матвиенко , Алишер Усманов , Иван Сафронов , Максим Иванов , Совет Федерации , Газета "Коммерсантъ"
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