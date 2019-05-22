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В Краснодарском крае восстановят 35 гектаров леса в 2019 году 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: PIXABAY.COM
До конца 2019 года в Краснодарском крае планируют восстановить 35 гектаров леса. Ещё на территории 461 гектара будет организован агротехнический уход за деревьями, сообщил вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин. Об этом пишет Infox.ru.
Замглавы региона отметил, что работы проходят в рамках рассчитанного до 2024 года проекта «Сохранение лесов». Им предусмотрены и другие мероприятия по сохранению и увеличению лесов. В частности, в соответствии с программой в Новопокровском лесничестве на участке 15 гектаров с начала года было высажено 60 500 сеянцев дуба черешчатого.
Сергей Болдин пояснил, что главная цель системных и комплексных работ — сохранение экологического потенциала кубанских лесов, повышение их устойчивости. На это в 2019 году будет выделено более 62 миллионов рублей.
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Общество , Экология , Краснодарский Край
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