В Краснодарском крае восстановят 35 гектаров леса в 2019 году

До конца 2019 года в Краснодарском крае планируют восстановить 35 гектаров леса. Ещё на территории 461 гектара будет организован агротехнический уход за деревьями, сообщил вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин. Об этом пишет Infox.ru.

Замглавы региона отметил, что работы проходят в рамках рассчитанного до 2024 года проекта «Сохранение лесов». Им предусмотрены и другие мероприятия по сохранению и увеличению лесов. В частности, в соответствии с программой в Новопокровском лесничестве на участке 15 гектаров с начала года было высажено 60 500 сеянцев дуба черешчатого.

Сергей Болдин пояснил, что главная цель системных и комплексных работ — сохранение экологического потенциала кубанских лесов, повышение их устойчивости. На это в 2019 году будет выделено более 62 миллионов рублей.