Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне высказались о недопустимости домашнего насилия 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Shutterstock
Более половины россиян (61 процент) считают, что любое физическое насилие в семье недопустимо. К таким выводам пришли исследователи агентства «Михайлов и Партнеры. Аналитика» (результаты есть в распоряжении «Ленты.ру»).
По данным аналитиков, против домашнего насилия выступили 60 процентов опрошенных мужчин и 69 процентов женщин. Еще 28 процентов респондентов заявили, что физическое насилие допустимо в качестве воспитательной меры для детей. Такое мнение высказывали в основном респонденты из Северо-Кавказского федерального округа (46 процентов).
Кроме того, 39 процентов россиян считают домашнее насилие одной из важнейших социальных проблем. Отмечается, что эта проблема считается наиболее актуальной в семьях, где нет детей или они уже выросли (48 процентов).
Большая часть опрошенных (47 процентов) сочли проблему домашнего насилия частной и заявили, что она должна решаться в рамках отдельной семьи. Еще 31 процент респондентов решили, что эта проблема требует решения на уровне государства, а 29 процентов высказались за общественное обсуждение.
О том, что иногда бывает полезно ударить жену или ребенка, заявили девять процентов опрошенных мужчин. Такие мнения чаще высказывались в Уральском федеральном округе (13 процентов). Семь процентов заявили, что домашнее насилие простительно, если произошло «сгоряча».
Почти две трети опрошенных согласились с тем, что иногда женщины сами провоцируют применение к ним насилия внешним видом, одеждой или поведением (63 процента). 10 процентов не посчитали изнасилованием принуждение жены к сексу.
«Россия продолжает оставаться патриархальной страной, в которой женщина может считаться виновной в насилии над собой же», — отмечает феминистка Залина Маршенкулова.
Всероссийский репрезентативный телефонный опрос был проведен в марте 2019 года. Выборка составила 1792 человека.
Домашние побои вывели из-под уголовной ответственности в феврале 2017 года. По данным кризисного центра для женщин «Анна», число обращений жертв домашнего насилия резко выросло после декриминализации. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова назвала декриминализацию ошибкой.
Последние новости
На Порошенко завели еще одно дело В Идлибе начались тяжелые бои Рада отказалась менять закон о выборах по предложению Зеленского
Комментарии
Общество , Социология , Татьяна Москалькова , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Рада отказала Зеленскому19
Они ошибаются. Зеленский оценил «бойкот» Рады5
Угроза третьей мировой: В ООН заявили о ядерной войне83
Новые ракеты: Украина «запугивает» Крым8
«Я готов»: Порошенко ответил на выдвинутые обвинения90
Видео
01:11
К войне готовы. Зеленскому пророчат провал на переговорах с РФ
В мире Политика
00:18
Дождались! «Евровидение» вводит санкции
Шоу-бизнес Статьи
02:12
«Дышать было нечем, кому-то стало плохо»
Происшествия
04:16
«ООН не должна терпеть»: Россию выгоняют из Совбеза
В мире Статьи
00:44
Воняющая пена заволокла дорогу в Китае
Происшествия Азия
00:40
Вилли Токарев попал в реанимацию
Шоу-бизнес
02:10
Арашукова лишили статуса
Происшествия Другое
00:07
Застрявших в метро пассажиров вывели из поездов
Происшествия Новости Москвы
00:35
Отказ двигателя? Пассажирский самолет экстренно вернулся в Москву
Происшествия
02:57
Синоптики дали прогноз на лето
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение