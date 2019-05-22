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В России назвали число любителей сексистских шуток 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Треть россиян (33 процента) допускают использование шуток о женщинах с негативным подтекстом в бытовом общении. Об этом говорят данные исследования «Отношение россиян к феминизму и гендерному неравноправию» агентства «Михайлов и Партнеры. Аналитика» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Согласно результатам исследования, о недопустимости сексистских шуток в рекламе заявили 59 процентов опрошенных, в интернет-материалах — 50 процентов, в фильмах и литературных произведениях — 44 процента.
Отмечается, что наиболее негативно к такому юмору относятся жители Северо-Кавказского федерального округа (36 процентов). В Северо-Западном федеральном округе против сексистских шуток высказались всего 15 процентов опрошенных.
В прошлом году студентка факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) вывесила в вузе самодельные плакаты, на которых напечатала сексистские цитаты своих преподавателей. На них оказались такие фразы, как «Посмотрим, есть ли в вас что-то помимо красоты», «Женщинам не место в политике», «Заточенный на замужество мозг аспирантки не в силах понять постпозитивизм», «Хочу, чтобы ко мне на экзамен приходили только рыжеволосые красотки в коротких юбках».
Всероссийский репрезентативный телефонный опрос был проведен в марте 2019 года. Выборка составила 1792 человека.
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Общество , Социология , Lenta.ru
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