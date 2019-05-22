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Беглов посетил «бережливую» поликлинику 

Рамблер 59 минут назад
Фото: Рамблер
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил детскую поликлинику №114 и оценил внедрение в ней «бережливых» технологий. Об этом сообщает «Мойка 78».
114-я детская поликлиника находится в Приморском районе Петербурга — в Лыжном переулке. В 2019 году ее отремонтировали в рамках проекта «бережливая поликлиника».
Этот проект подразумевает сокращение времени пребывания пациентов в больнице, повышение их комфорта, а также комфорта врачей. В марте Александр Беглов поручил до конца 2019-го сделать «бережливыми» все детские поликлиники города, а вообще все — к 2024-у.
Сегодня врио губернатора посетил поликлинику №114 и оценил внедрение в ней «бережливых» технологий — новое помещение для хранения карт пациентов, зону ожидания с электронным табло, возможность записи к врачу с помощью информатов и получения результатов анализа крови в электронном виде в день ее сдачи.
Беглов заверил персонал учреждения, что поликлиника будет готова полностью к сентябрю.
Комментарии
Общество , Александр Беглов , Санкт-Петербург
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