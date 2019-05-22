Беглов посетил «бережливую» поликлинику

114-я детская поликлиника находится в Приморском районе Петербурга — в Лыжном переулке. В 2019 году ее отремонтировали в рамках проекта «бережливая поликлиника».

Этот проект подразумевает сокращение времени пребывания пациентов в больнице, повышение их комфорта, а также комфорта врачей. В марте Александр Беглов поручил до конца 2019-го сделать «бережливыми» все детские поликлиники города, а вообще все — к 2024-у.

Сегодня врио губернатора посетил поликлинику №114 и оценил внедрение в ней «бережливых» технологий — новое помещение для хранения карт пациентов, зону ожидания с электронным табло, возможность записи к врачу с помощью информатов и получения результатов анализа крови в электронном виде в день ее сдачи.

Беглов заверил персонал учреждения, что поликлиника будет готова полностью к сентябрю.