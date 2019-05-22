«Сказывается на его состоянии»: Улюкаев разводится с женой

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев разведется со второй женой Юлией Хряпиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении экс-министра.

Причины развода собеседник агентства не уточнил. Он отметил, что бракоразводный процесс серьезно сказывается на морально-психологическом состоянии Улюкаева.

Сейчас Улюкаев находится в тверской колонии. Он был задержан в ноябре 2016 года. По версии следствия, экс-министр хотел получить два миллиона долларов за выданную положительную оценку, позволившую «Роснефти» купить госпакет акций «Башнефти» . В СК заявляли, что в деле Улюкаева «речь идет о вымогательстве, сопряженном с угрозами в адрес представителей „Роснефти“. Улюкаев свою вину отрицал.

В декабре 2017-го суд приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима . Ему назначили штраф в 130 миллионов рублей. Судья отметила, что при вынесении приговора были учтены смягчающие обстоятельства: возраст 61-летнего (на тот момент) Улюкаева, наличие у него малолетних детей и престарелых родителей, болезни, а также положительные характеристики и награды.

Замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева заявляла, что восемь лет тюрьмы могут стать „смертельными“ для Улюкаева, учитывая его возраст и состояние здоровья.

Первой женой Улюкаева была экономист Тамара Усик, в этом браке у него родился сын. Во второй раз он женился на Хряпиной, научной сотруднице Института экономической политики имени Гайдара, у них есть двое детей.