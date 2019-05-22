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Жители Екатеринбурга оказались не против строительства храма, но в другом месте 

Рамблер + ещё 3 49 минут назад
Фото: ТАСС
Лишь 18% жителей Екатеринбурга выступают против строительства Храма Святой великомученицы Екатерины в городе.
Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в Екатеринбурге.
Согласно полученным данным, 94% жителей города знают о ситуации, возникшей вокруг строительства храма в сквере у театра драмы. 58% жителей города поддерживают проект строительства, но уверены, что для храма нужно выбрать другое место.
74% опрошенных назвали сквер неудачным местом для строительства, 10% жителей города уверены, что место выбрано правильно.
7% опрошенных поддерживают возведение храма в соответствии с первоначальным проектом, еще 14% горожан согласны со строительством храма в сквере у театра драмы, но считают, что проект нужно переработать с учетом мнения граждан.
Напомним, жители Екатеринбурга выразили недовольство в связи со строительством Храма Святой великомученицы Екатерины в городском сквере у театра драмы. Спустя нескольких дней было решено отложить строительство сооружения и провести опрос среди граждан.
Комментарии1
Общество , ВЦИОМ , Екатеринбург
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