Жители Екатеринбурга оказались не против строительства храма, но в другом месте

Лишь 18% жителей Екатеринбурга выступают против строительства Храма Святой великомученицы Екатерины в городе.

Согласно полученным данным, 94% жителей города знают о ситуации, возникшей вокруг строительства храма в сквере у театра драмы. 58% жителей города поддерживают проект строительства, но уверены, что для храма нужно выбрать другое место.

74% опрошенных назвали сквер неудачным местом для строительства, 10% жителей города уверены, что место выбрано правильно.

7% опрошенных поддерживают возведение храма в соответствии с первоначальным проектом, еще 14% горожан согласны со строительством храма в сквере у театра драмы, но считают, что проект нужно переработать с учетом мнения граждан.

Напомним, жители Екатеринбурга выразили недовольство в связи со строительством Храма Святой великомученицы Екатерины в городском сквере у театра драмы. Спустя нескольких дней было решено отложить строительство сооружения и провести опрос среди граждан.