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ВЦИОМ: более половины жителей Екатеринбурга выступили за возведение собора в другом месте 

ТАСС + ещё 3 34 минуты назад
Фото: © Фонд святой Екатерины
Более 50% жителей Екатеринбурга выступили за перенос строительства собора Святой Екатерины из сквера в центре города. Об этом сообщается в среду на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"В то же время 58% считают, что храм должен быть построен в другой части города. На прямой вопрос, является ли сквер у театра драмы удачным или неудачным местом для строительства храма, только 10% поддержали выбор места, а большинство жителей Екатеринбурга (74%) охарактеризовали это место как неудачное", — говорится в сообщении.
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Общество , ВЦИОМ , Екатеринбург
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