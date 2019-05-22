Журналистка, обвинившая в изнасиловании главу медиахолдинга, заплатит ему 25 тысяч рублей

Суд во Владивостоке постановил взыскать с журналистки Екатерины Федоровой , обвинившей бывшего руководителя в изнасиловании, 25 тысяч рублей. Также суд наказал ее подруг, репостнувших сообщения девушки.

По словам Федоровой, она намерена обжаловать решение инстанции. «Суд признал сведения не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Мигунова. Я должна ему 25 тысяч рублей, а мои подруги по 5 тысяч за репост», — написала девушка на своей странице в Facebook. Подруга Федоровой Ольга Карчевская, соответчица по делу, заявила, что суд прошел без нее и свидетелей защиты, которых был «полный коридор».

В разговоре с корреспондентом «URA.RU» медиаменеджер Роман Мигунов, подавший на девушек в суд, заявил, что «только прилетел и всю информацию узнает от журналистов». Он пообещал прокомментировать ситуацию позже, когда получит «документы от юристов». Федорова на момент публикации была недоступна для комментариев.

В начале января Федорова, работавшая в медиахолдинге PrimaMedia, обвинила соучредителя издания Мигунова в изнасиловании, которое, по ее словам, случилось в октябре прошлого года. Мигунов, в свою очередь, подал на девушку в суд, указав соответчиками по иску ее подруг, репостнувших запись в соцсетях. В иске он просил взыскать с Федоровой 1 миллион рублей компенсации, а с ее подруг — по 500 тысяч рублей. Вместе с тем он объявил о временном приостановлении работы в PrimaMedia.