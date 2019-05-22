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VIII Фестиваль славянского искусства «Русское поле» состоится в Москве 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
На территории музея-заповедника "Коломенское" 20 июля уже восьмой раз пройдет Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства "Русское поле", который соберет в Москве представителей из 60 регионов России. Главный приз фестиваля — "Перо Жар-птицы" — получат победители в пяти номинациях: "Лучший регион", "Лучший хоровой коллектив", "Лучший хореографический коллектив", "Лучший народный мастер" и "Лучшая трапеза".
Фестиваль по праву считается одним из главных событий культурной жизни столицы и крупнейшим в Европе. В Год Театра в России, на 10 площадках фестиваля, будут представлены ремесла и сказки России, гастрономические традиции и музыкальные инструменты, творческие коллективы и туристический потенциал регионов.
Цель фестиваля — сохранение и представление славянского искусства, культуры, истории, традиций и семейных ценностей, налаживание и укрепление взаимосвязи между представителями разных поколений, конфессий и народов, проживающих на территории России.
"Фестиваль славянского искусства "Русское поле" давно занял свое особое место в столичном событийном календаре и полюбился всем. Хоровое пение, народные танцы, старые русские развлечения и забавы, уникальная славянская кухня ежегодно привлекают жителей и гостей города Москвы. Популярность фестиваля подтверждает и голосование на электронной платформе "Активный гражданин", в котором приняло участие 173 087 человек", — сообщил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.
Так, по итогам голосования о программе фестиваля "Русское поле" на "Активном гражданине" большинство участников опроса поддержали проведение интерактивной программы с участием сказочных персонажей регионов России (23,29%), театрализованное шествие участников и гостей фестиваля (20,28%) и включение в программу фестивального квеста (19,5%).
В 2018 году Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства "Русское поле" собрал более 3100 участников, а число зрителей, посетивших праздник, превысило 200 тыс. человек.
Возрастная категория 0+
Ознакомиться с подробной информацией о фестивале можно на сайте.
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Общество , Новости Москвы , Виталий Сучков , Москва
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