Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиян одарят новыми плацкартами с холодильниками 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
В России появятся новые плацкартные вагоны с холодильниками и микроволновками. Об этом РИА Новости рассказал заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта «Трансмашхолдинга» Александр Лошманов.
Отмечается, что помимо сервисных зон с холодильниками и микроволновками, вагоны будут оснащены розетками и душевыми кабинами. Производством вагонов по заказу РЖД будет заниматься российская компания «Трансмашхолдинг».
Ранее в апреле РЖД презентовала обновленные купейные вагоны, разработанные компанией «Трансмашхолдинг» для Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД). В новых купе появился сейф за откидной полкой, в коридорах вагонов установлены вендинговые автоматы, а в туалетах — душевые кабины. Первые поставки новых одноэтажных купейных вагонов должны начаться в 2019 году.
Последние новости
На Порошенко завели еще одно дело В Идлибе начались тяжелые бои Рада отказалась менять закон о выборах по предложению Зеленского
Общество , Федеральная пассажирская компания , Трансмашхолдинг , РЖД , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Элитный дом: Куда поселят президента Зеленского
Закон об импичменте: Зеленский попадет под раздачу?80
Утечка яда в Сколково: есть пострадавшие85
Сдержать Россию. Что задумали США?16
«Принюхайтесь!»: Украинцев призвали к новому Майдану64
Видео
01:11
К войне готовы. Зеленскому пророчат провал на переговорах с РФ
В мире Политика
00:18
Дождались! «Евровидение» вводит санкции
Шоу-бизнес Статьи
02:12
«Дышать было нечем, кому-то стало плохо»
Происшествия
04:16
«ООН не должна терпеть»: Россию выгоняют из Совбеза
В мире Статьи
00:44
Воняющая пена заволокла дорогу в Китае
Происшествия Азия
00:40
Вилли Токарев попал в реанимацию
Шоу-бизнес
02:10
Арашукова лишили статуса
Происшествия Другое
00:07
Застрявших в метро пассажиров вывели из поездов
Происшествия Новости Москвы
00:35
Отказ двигателя? Пассажирский самолет экстренно вернулся в Москву
Происшествия
02:57
Синоптики дали прогноз на лето
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение