Исправили ошибку: Apple признала Крым российским в «Картах»

По словам Левина, «Погода» перестала показывать крымские города в качестве части Украины , но при этом они «не полностью представлены как территория России ». Сервис отображает Севастополь Симферополь , но страну, к которой они относятся, не указывает.

«Мы обратили внимание на дискриминацию в отношении крымских городов [и тот факт], что они является частью нашей страны», — подчеркнул депутат.

Левин сообщил, что в корпорации пообещали исправить и это и через неделю проинформировать Госдуму.

Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В России неоднократно заявляли, что референдум соответствовал нормам международного права.

Ранее в другой американской компании — Google — сообщили об исправлении ошибки, из-за которой часть пользователей видели «неверную информацию» о Крыме. Теперь при заходах из России Крым на картах Google отображается как часть РФ, а в других странах — как спорная территория.

Позже Госдума дала Apple срок до 25 апреля, а затем продлила его до 10 мая для исправления информации о принадлежности Крыма и Севастополя.