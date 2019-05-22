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Исправили ошибку: Apple признала Крым российским в «Картах» 

Рамблер + ещё 15 2 часа назад
Фото: ТАСС
Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин заявил, что американская корпорация Apple поправила данные о территориальной принадлежности Крыма в приложении «Карты», однако у депутатов остались вопросы к сервису «Погода». Об этом сообщает ТАСС.
По словам Левина, «Погода» перестала показывать крымские города в качестве части Украины, но при этом они «не полностью представлены как территория России». Сервис отображает Севастополь и Симферополь, но страну, к которой они относятся, не указывает.
«Мы обратили внимание на дискриминацию в отношении крымских городов [и тот факт], что они является частью нашей страны», — подчеркнул депутат.
Левин сообщил, что в корпорации пообещали исправить и это и через неделю проинформировать Госдуму.
Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В России неоднократно заявляли, что референдум соответствовал нормам международного права.
Ранее в другой американской компании — Google — сообщили об исправлении ошибки, из-за которой часть пользователей видели «неверную информацию» о Крыме. Теперь при заходах из России Крым на картах Google отображается как часть РФ, а в других странах — как спорная территория.
Позже Госдума дала Apple срок до 25 апреля, а затем продлила его до 10 мая для исправления информации о принадлежности Крыма и Севастополя.
Комментарии
Общество , Леонид Левин , Госдума , Apple , Google , Республика Крым , Севастополь , Симферополь
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