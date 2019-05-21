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Коммунальщики нашли экстремальный способ отключения газа должникам 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: zebra-tv.ru
Сотрудники компании «Газпром межрегионгаз Владимир» совместно со службой судебных приставов провели масштабный рейд по взысканию долгов за газ с жителей многоквартирных домов в регионе. Об этом сообщается на сайте компании.
В ходе рейда коммунальщики опробовали необычный способ проникновения в жилища должника. По сообщению газовиков, инцидент произошел в одном из многоквартирных домов на улице Герцена во Владимире.
Один из местных жителей не платил за газ в течение нескольких лет, игнорируя обращения коммунальщиков. Суд обязал мужчину предоставить газовикам доступ в квартиру для перекрытия газоснабжения, но неплательщик проигнорировал это решение. Он не открывал дверь и никак не реагировал на звонки. В результате коммунальщики решили воспользоваться помощью сотрудников полиции и МЧС региона.
«Дверь мужчина по привычке не открыл, но было понятно, что он находится дома — квартира была заперта изнутри, и ключ торчал в замочной скважине», — говорится в сообщении компании.
Доступ в квартиру обеспечили пожарные — проникнув по приставной лестнице в окно, они открыли входную дверь изнутри, впустив газовиков и приставов. Неплательщику перекрыли доступ к газоснабжению, отключив плиту и водонагреватель.
В 2018 году одна из управляющих компаний Иркутска провела акцию «Туалет для должников», чтобы простимулировать неплательщиков к возврату долгов. Коммунальщики устанавливали во дворах домов, где живут должники, кабинку деревянного туалета, напоминая таким образом о возможном перекрытии канализации. Ранее их коллеги из Самары стали размещать во дворах трехтонную конструкцию с надписью «Здесь живет должник».
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Общество , МЧС , Владимир
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