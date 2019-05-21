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Умер военный журналист Александр Поклад 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский журналист Александр Поклад, совершивший более 50 командировок в горячие точки, умер во вторник во Владимире. Об этом сообщила главный редактор сайта "ТВ Миг", где работал журналист, Светлана Васкес Кремадес.
"Пришла очень печальная новость, что несколько часов назад в реанимации одной из владимирских городских больниц умер известный российский журналист Александр Поклад. Царствие небесное, Саша. Ты был лучшим", — говорится в сообщении.
Как сообщается на сайте издания, Александр Поклад родился в Москве 5 ноября 1959 года в семье чрезвычайного и полномочного посланника первого класса Бориса Поклада. В 1981 году окончил факультет международной журналистики МГИМО по специальности "журналист-международник", после чего до 1989 года работал референтом в посольстве СССР в Уганде. Вернувшись в Москву, Александр работал редактором, корреспондентом программы "Время" и ТСН, спецкором программы "Итоги", ведущим службы новостей "Радио России", сотрудником пресс-службы президента РФ.
Александр Поклад приобрел известность как военный репортер, побывавший в более чем 50 командировках в горячих точках, в том числе 11 раз ездил в Чечню, освещал военные действия в Абхазии, Танзании, Таджикистане, Ираке.
Во Владимир Александр Поклад переехал в 2010 году, где писал книги, проводил мастер-классы для студентов и публиковал материалы на местном сайте.
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Общество , Армия , Александр Поклад , МГИМО , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Владимир
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