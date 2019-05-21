Умер военный журналист Александр Поклад

Российский журналист Александр Поклад , совершивший более 50 командировок в горячие точки, умер во вторник во Владимире . Об этом сообщила главный редактор сайта "ТВ Миг", где работал журналист, Светлана Васкес Кремадес.

"Пришла очень печальная новость, что несколько часов назад в реанимации одной из владимирских городских больниц умер известный российский журналист Александр Поклад. Царствие небесное, Саша. Ты был лучшим", — говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте издания, Александр Поклад родился в Москве 5 ноября 1959 года в семье чрезвычайного и полномочного посланника первого класса Бориса Поклада. В 1981 году окончил факультет международной журналистики МГИМО по специальности "журналист-международник", после чего до 1989 года работал референтом в посольстве СССР в Уганде. Вернувшись в Москву, Александр работал редактором, корреспондентом программы "Время" и ТСН, спецкором программы "Итоги", ведущим службы новостей "Радио России", сотрудником пресс-службы президента РФ

Александр Поклад приобрел известность как военный репортер, побывавший в более чем 50 командировках в горячих точках, в том числе 11 раз ездил в Чечню, освещал военные действия в Абхазии, Танзании, Таджикистане, Ираке.

Во Владимир Александр Поклад переехал в 2010 году, где писал книги, проводил мастер-классы для студентов и публиковал материалы на местном сайте.