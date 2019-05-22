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Жители Казани взбунтовались против строительства мечети 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: «Вечерняя Казань»
Жители Казани выступили против строительства мечети на улице Академика Павлова в Авиастроительном районе города. Об этом сообщает местное издание «Вечерняя Казань».
Отмечается, что мусульманской общине выделили земельный участок под окнами многоэтажного жилого дома. По данным издания, конфликт из-за строительства мечети длится уже несколько лет: впервые о ситуации стало известно в 2013 году. Тогда местные жители пожаловались журналистам, что участок под мусульманский храм был выделен без их согласия и в обход санитарных правил. Кроме того, отмечалось, что земля, на которой планируется возвести мечеть — часть пришкольной территории.
В горисполкоме сообщили, что участок был передан в безвозмездное пользование мечети «Рахматулла» на три года, однако до проведения публичных слушаний на нем ничего строить не будут. После вмешательства прокуратуры и суда проект был приостановлен. О строительстве мечети вновь заговорили в 2015 году, но и эта попытка потерпела неудачу.
Как сообщает издание, в настоящий момент отданную мечети территорию вновь обнесли забором. На вывешенном паспорте говорится, что согласно разрешению, выданному горисполкомом в январе 2019 года, мусульманский храм будет построен к третьему кварталу 2022 года. Накануне, 21 мая, прошла встреча представителей мусульманской общины с жильцами близлежащих домов, в ходе которой последние сообщили, что не против мечети, однако не хотят, чтобы она находилась у них под окнами.
Ранее 22 мая сообщалось, что за пять лет против строительства храмов протестовали в 28 российских городах 25 регионов России. Самыми освещаемыми эксперты сочли акции в Екатеринбурге, где жители выступили против возведения храма на месте сквера: уральцам было посвящено 58 процентов всех публикаций о протестах против строительства соборов.
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Комментарии1
Общество , Генпрокуратура РФ , Казань
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