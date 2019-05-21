Эту информацию официально подтвердили в комитете по культуре Санкт-Петербурга.
«Мы надеемся, что театр обрёл творческого руководителя, который сможет найти важный баланс между интересами широкого круга зрителей и артистов», — сказал председатель комитета Константин Сухенко.
Лариса Луппиан хорошо известна и коллективу, и петербургским зрителям. Народная артистка России задействована в одном из самых кассовых спектаклей Ленсовета «Смешанные чувства».
После ухода Юрия Бутусова без художественного руководителя труппа была больше года. Режиссёр увольнялся из театра Ленсовета со скандалом, опубликовав открытое письмо, в котором обвинил в блокировании его интересов административно-менеджерскую группу.