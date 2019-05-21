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Беглов раскрыл основные направления развития Петербурга 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Санкт-Петербург должен стать комфортным для жизни городом, программу благоустройства в этом году рекордно увеличили, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России» во вторник, 21 мая.
«Мы должны сделать город социальным — каждый житель должен ощущать заботу и внимание к своим нуждам и потребностям», — отметил он.
По его словам, массовая реконструкция осуществляется в городских парках и садах, на эти цели из бюджета было выделено четыре миллиарда рублей. Он напомнил, что проект нового арт-парка на Петроградской стороне Санкт-Петербурга положительно оценил Президент России Владимир Путин.
Кроме того, в настоящий момент идет работа по укреплению порядка двух тысяч крыш, уточнил он. Также Беглов инициировал модернизацию транспортной инфраструктуры. По его словам, до конца года в эксплуатацию будут введены сразу три новые станции метро.
Под свой контроль губернатор взял и тарифы ЖКХ. «Выявили необоснованные затраты, устраняются лишние посредники. Этим летом будет пересмотрен вопрос индексации тарифов», — рассказал он в эфире.
63-летний Беглов, возглавив город в октябре прошлого года, принялся бороться с бездействием местных чиновников. В январе его возмутило количество неубранного снега на улицах. Для решения проблемы он использовал знания, полученные им во время работы на руководящих должностях в сфере строительства и ЖКХ. Так, ответственным за ненадлежащее качество уборки он поручил выйти на улицу с лопатой.
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Общество , Александр Беглов , Владимир Путин , Санкт-Петербург
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