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Услуги служб занятости планируется предоставлять дистанционно 

ТАСС 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Минтруд намерен подготовить стандарты для предоставления услуг служб занятости в дистанционной форме, сообщил во вторник замминистра труда и соцзащиты РФ Всеволод Вуколов на круглом столе "Современные стандарты работы служб занятости", организованном ОНФ.
"Дистанционные услуги органов служб занятости. Я здесь сказал, что в рамках [портала] "Работа в России" будут такие стандарты создаваться для того, чтобы человек лишний раз не ходил по каким-то формальным поводам", — отметил он.
В соответствии с законодательством, службы занятости населения оказывают содействие гражданам в поиске подходящей работы, информируют о положении на рынке труда, организуют профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации безработных. При этом все эти услуги оказываются только при личном обращении граждан.
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Общество , Всеволод Вуколов , Минтруд
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