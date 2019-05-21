В Прикамье чиновники «ремонтировали» дороги в Photoshop

Каждое десятое сообщение чиновников на электронном портале "Управляем вместе" об успешной починке дорог и ликвидации мусорных свалок по заявкам жителей региона оказалось недостоверным. Об этом заявил губернатор Пермского края Максим Решетников на заседании Совета глав муниципальных образований.

Как пояснили "РГ" в пресс-службе краевой администрации, в некоторых случаях, отвечая на заявки жителей или отчитываясь перед вышестоящим начальством, исполнители использовали фотографии, обработанные в графическом редакторе. Дорожные изъяны и мусор на них были искусственно удалены.

Напомним, в Пермском крае портал "Управляем вместе" был открыт в апреле 2017 года. С начала текущего года с его помощью было решено более пяти тысяч проблем, связанных с некачественным содержанием дорог и уборкой придомовых территорий.