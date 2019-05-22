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Яровая сообщила о готовности законопроекта о детском питании 

Парламентская газета + ещё 1 29 минут назад
Фото: Парламентская газета
Законопроект о детском питании может быть внесён в Госдуму на следующей неделе, сообщила в ходе пленарного заседания в среду вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
«Нами была подготовлена новая редакция закона о детском питании с учётом предложений профильных министерств и ведомств и новое финансово-экономическое обоснование, — сказала она. — Сегодня заместитель председателя Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов будет взаимодействовать с Правительством в рамках обсуждения предложенного проекта финансово-экономического обоснования с тем, чтобы в пятницу выйти вместе с коллегами из других фракций на обсуждение совместной рабочей редакции закона и рассмотреть возможность его внесения на следующей неделе».
Вице-спикер подчеркнула, что развитие и здоровье ребёнка является приоритетом для государства, поэтому и правовое регулирование вопросов организации питания детей должно быть направлено на защиту интересов детей.
«Необходимо сформировать единые критерии и требования, которые обеспечивают качество питания в целом на потребительском рынке и в системе организованного детского питания в учреждениях. Вся система должна работать на обеспечение гарантии качественного и здорового питания для детей, на упреждение нарушений закона», — сказала она.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение ускорить работу над законопроектом о горячем питании для школьников.
«Коллеги, где закон? Месяц прошёл, председатель Правительства нас поддержал, дал поручение в связи с этим. Давайте исходить из того, что если у нас законопроект подготовлен, определимся с авторами, инициируем этот законопроект как совместный всех фракций», — сказал он.
В апреле премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с ежегодным отчётом о работе кабмина, подчекнул, что российские школьники должны получать полноценное и сбалансированное горячее питание в образовательных учреждениях.
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Комментарии
Общество , Дмитрий Медведев , Ирина Яровая , Сергей Неверов , Вячеслав Володин , Единая Россия , Госдума
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