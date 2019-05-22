Васильева рассказала о дефиците учителей в школах России к 2029 году

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что к 2029 году российским школам будет не хватать 180 тыс. учителей.

«К 2029 году не будет хватать 180 тыс. педагогов в школах. Сейчас ежегодно по контрольным цифрам приёма на бюджет в педагогические вузы поступают 73 тыс. человек, из них только 33-34 тыс. доходит до школ. В школах работают 1 млн 308,5 тыс. учителей, примерно 10-11% не хватает в регионах», — цитирует её ТАСС.

Соответствующее заявление она сделала на форуме молодых педагогов в Выборге.

Она также добавила, что для министерства в настоящий момент важнейшей задачей является привлечение молодых педагогов в школы.

В январе начальник управления молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова разъяснила своё заявление по поводу «завышенных требований» молодых учителей.