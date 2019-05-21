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МВД России попросит больше денег на надбавки сотрудникам 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
МВД России готовит запрос на имя президента Владимира Путина, чтобы добиться увеличения надбавок сотрудникам, заявил во вторник замглавы ведомства Аркадий Гостев на комитете Совета Федерации по обороне и безопасности.
По его словам, ежегодно в ходе обсуждения федерального бюджета МВД "заявляет потребность в дополнительных бюджетных ассигнованиях, в том числе на расчет с личным составом".
"В частности, при рассмотрении таких вопросов об утверждении бюджета на 2019 год заявлена потребность в 178 миллиардов рублей на увеличение размеров надбавок должностного оклада сотрудникам за особые условия службы и выполнение сложных задач", — рассказал Гостев.
Сейчас, отметил замминистра, "прорабатывается вопрос в подготовке обращения на президента страны для решения этих вопросов".
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