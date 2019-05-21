МВД России попросит больше денег на надбавки сотрудникам

По его словам, ежегодно в ходе обсуждения федерального бюджета МВД "заявляет потребность в дополнительных бюджетных ассигнованиях, в том числе на расчет с личным составом".

"В частности, при рассмотрении таких вопросов об утверждении бюджета на 2019 год заявлена потребность в 178 миллиардов рублей на увеличение размеров надбавок должностного оклада сотрудникам за особые условия службы и выполнение сложных задач", — рассказал Гостев.

Сейчас, отметил замминистра, "прорабатывается вопрос в подготовке обращения на президента страны для решения этих вопросов".