Детские площадки в Подмосковье проверили на безопасность

Инспекторы проверили на безопасность более 12 тысяч детских игровых площадок в Подмосковье , это около 80 процентов от общего количества, сообщил вице-губернатор региона Дмитрий Пестов . Его цитирует корреспондент Ленты.ру в среду, 22 мая.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, проверки и устранение всех выявленных замечаний по состоянию детских игровых площадок необходимо завершить к 1 июня», — рассказал Пестов.

Он уточнил, что при проверке было выявлено более 1,7 тысячи нарушений, большая часть из которых уже устранена.

Инспекторы областного Госадмтехнадзора оценивают покрытие и игровые элементы, говорится на сайте профильного ведомства.

Ранее региональные власти отчитались об итогах масштабной проверки аттракционов на территории области. Сообщалось, что количество нарушений значительно снизилось по сравнению с прошлым годом.

По инициативе губернатор в регионе проводится капитальный ремонт детских площадок.