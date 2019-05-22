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Детские площадки в Подмосковье проверили на безопасность 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: пресс-служба вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова
Инспекторы проверили на безопасность более 12 тысяч детских игровых площадок в Подмосковье, это около 80 процентов от общего количества, сообщил вице-губернатор региона Дмитрий Пестов. Его цитирует корреспондент Ленты.ру в среду, 22 мая.
«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, проверки и устранение всех выявленных замечаний по состоянию детских игровых площадок необходимо завершить к 1 июня», — рассказал Пестов.
Он уточнил, что при проверке было выявлено более 1,7 тысячи нарушений, большая часть из которых уже устранена.
Инспекторы областного Госадмтехнадзора оценивают покрытие и игровые элементы, говорится на сайте профильного ведомства.
Ранее региональные власти отчитались об итогах масштабной проверки аттракционов на территории области. Сообщалось, что количество нарушений значительно снизилось по сравнению с прошлым годом.
По инициативе губернатор в регионе проводится капитальный ремонт детских площадок.
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Общество , Андрей Воробьев , Дмитрий Пестов , Lenta.ru , Московская область
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