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Познер рассказал, за что не любит соцсети 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Познер рассказал, почему не планирует публиковать свои передачи на видеохостинге YouTube.
«Меня многие спрашивают, почему я не выхожу в YouTube? Мол, там можно все что угодно. Можно взять, например, у Ходорковского интервью и так далее. У меня ответ только один. Все те люди, которые работают в соцсетях, в YouTube и так далее, с моей точки зрения, не являются журналистами», — рассказал Познер, слова которого приводятся на его сайте.
Он пояснил, что авторы роликов на YouTube не «не несут никакой ответственности за то, что они делают».
«Закон о средствах массовой информации … ими не соблюдается, и ничего с ними не будет от того, что не соблюдается — они не являются журналистами», — добавил Познер.
Он подчеркнул, что такая деятельность не является журналистикой.
«Да, поэтому они могут делать вещи, которые больше никто не может делать. Они могут материться в эфире, что они и делают, они могут выйти хоть в трусах, могут сказать, что хотят. На здоровье, я не против, это и есть свобода слова, на мой взгляд, каждый выражает свое мнение и так далее. Это не журналистика», — отметил телеведущий.
Он добавил, что его не привлекает возможность публиковать свои программы на YouTube.
«Я — журналист. Я очень горжусь тем, что я — журналист. И я соблюдаю те принципы, которые я для себя сформулировал в отношении журналистики. Мне очень легко перейти в YouTube, и я думаю, что как-то смогу конкурировать с основными «игроками». Не влечет», — добавил Познер.
Ранее Познер дал совет отцу 13-летней дочери, которая мечтает стать журналистом; по его словам, в наши дни быть журналистом в России «почти невозможно».
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