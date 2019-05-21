«Что значит опрос?»: Соловьев поспорил с Путиным

Ранее Путин предложил провести опрос среди жителей Екатеринбурга по поводу строительства храма Святой Екатерины на месте сквера. На форуме Общероссийского народного фронта журналист задал президенту вопрос о храме, а Путин заявил, что эта история «чисто региональная». Он отметил, что все имеют право на собственное мнение, и если речь идет о жителях микрорайона, где находится сквер, то их мнение нужно учесть.

Путин заявил, что если опрос будет проведен, то меньшинство должно будет подчиниться большинству.

По мнению телеведущего, вопрос о храме Путину задали «на месте», поэтому президент и сказал об опросе.

«Но что значит надо провести еще раз опрос? Хорошо, а почему тогда только по этому вопросу. А почему не по строительству, например, «Ельцин-центра»? Почему по требованию 1500 [человек — прим. ред.] можно, а по требованию 20 тысяч, которые проводили крестный ход, нельзя? Почему мнение этих, которые кидают камни, сносят забор, считается более важным, чем мнение людей верующих, православных?» — возмутился Соловьев.

Участников протестов телеведущий назвал «майданутыми бесами», для которых ни сквер, ни храм не имеют значения.

«Вы сквер вытоптали страшно, деревья, ветки поломали», — сказал он.

Кроме того, по его мнению, гарантировать отсутствие манипуляций во время опроса нельзя.

13 мая в Екатеринбурге начались акции против строительства храма Святой Екатерины в центральной части города, где сейчас находится сквер. После заявления Путина местная администрация решила провести среди горожан опрос о строительстве храма. Опрос будет проводиться на сайте мэрии и улицах города в ближайшие три недели. До окончания опроса строительные работы в сквере приостановили.