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«Что значит опрос?»: Соловьев поспорил с Путиным 

Рамблер 1 час назад
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что не согласен с позицией президента РФ Владимира Путина по строительству храма в Екатеринбурге. Ситуацию с храмом Соловьев прокомментировал в эфире Вести FM.
Ранее Путин предложил провести опрос среди жителей Екатеринбурга по поводу строительства храма Святой Екатерины на месте сквера. На форуме Общероссийского народного фронта журналист задал президенту вопрос о храме, а Путин заявил, что эта история «чисто региональная». Он отметил, что все имеют право на собственное мнение, и если речь идет о жителях микрорайона, где находится сквер, то их мнение нужно учесть.
Путин заявил, что если опрос будет проведен, то меньшинство должно будет подчиниться большинству.
По мнению телеведущего, вопрос о храме Путину задали «на месте», поэтому президент и сказал об опросе.
«Но что значит надо провести еще раз опрос? Хорошо, а почему тогда только по этому вопросу. А почему не по строительству, например, «Ельцин-центра»? Почему по требованию 1500 [человек — прим. ред.] можно, а по требованию 20 тысяч, которые проводили крестный ход, нельзя? Почему мнение этих, которые кидают камни, сносят забор, считается более важным, чем мнение людей верующих, православных?» — возмутился Соловьев.
Участников протестов телеведущий назвал «майданутыми бесами», для которых ни сквер, ни храм не имеют значения.
«Вы сквер вытоптали страшно, деревья, ветки поломали», — сказал он.
Кроме того, по его мнению, гарантировать отсутствие манипуляций во время опроса нельзя.
13 мая в Екатеринбурге начались акции против строительства храма Святой Екатерины в центральной части города, где сейчас находится сквер. После заявления Путина местная администрация решила провести среди горожан опрос о строительстве храма. Опрос будет проводиться на сайте мэрии и улицах города в ближайшие три недели. До окончания опроса строительные работы в сквере приостановили.
Комментарии170
Общество , Видео , Владимир Соловьев , Владимир Путин , Ельцин-центр , Вести ФМ , Екатеринбург
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